天氣如三溫暖！嘉義春茶減產嚴重 中央將勘災

受到極端氣候影響，嘉義今年春茶減產嚴重。（林淑媛提供）

2024/04/10 13:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕最近接連幾場春雨，有助茶葉生長，但之前久旱不雨，加上天氣忽冷忽熱，嘉義縣大阿里山茶區日前採收的金萱茶減產3至5成，採收中的烏龍茶也減產逾2成，尤其茶園朝向東邊、東南面者更是損失慘重，嘉義縣政府接獲茶區鄉公所與茶農反映，已向中央陳報，12日將勘災，如果符合農業天然災害現金救助規定，就會公告辦理現金救助。

梅山鄉農會理事長吳信忠指出，今年開春下了一場雨，茶樹紛紛吐薪芽，原本預期會有個豐收年，但之後出現極端氣候，往往天氣炎熱幾天又遇寒流，氣溫往往遽降至10度以下，而且一再重覆出現，新茶葉如洗三溫暖嚴重凋萎，加上連續一個多月沒有下雨，光靠噴灑無法完全補救，致出現嚴重的「公孫茶」現象，也就是同一個茶園新茶葉參差不齊，茶農只能選擇其中一種採收，其餘則棄採，產量銳減。

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吳信忠進一步說，極端氣候也出現一個奇特現象，以往朝東或朝東南的茶園因日照充足，產量與品質都是茶園之最，但今年因缺少雨水，而且2、3月出現異常高溫，尤其3月份出現好幾天30多度的高溫，日照強烈反而成了新茶葉的致命傷，嚴重者減產逾6成，茶農無語問蒼天。

梅山鄉瑞峰村茶農盧瑞祥表示，春茶先登場的金萱茶真的很慘，採收工作天被迫減半，而且茶葉品質不均，考驗著製茶的技術，烏龍茶產量也受到衝擊，茶農嘆說「今天春天哪會這呢熱」。

農業處指出，接獲各公所、農會反映後，經實際了解，高低溫確實造成茶葉減產，因而將於後天會同農糧署、茶改場、公所進行實際勘查作業，只要符合農業天然災害現金救助規定就會公告辦理，目前已公告蓮霧、龍眼、荔枝現金救助。

今年度的嘉義縣阿里山高山茶春季優良茶競賽12日至18日報名，受到天災影響，承辦的梅山鄉農會考慮報名截止日期延後。

受到極端氣候影響，嘉義今年春茶普遍減產，嚴重者逾五成。（林淑媛提供）

嘉義今年春茶採收中。（林淑媛提供）

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