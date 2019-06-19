畢業班原導師突請育嬰假避不回應 家長怒批不負責任

2019-06-19 17:18

［記者王涵平／台南報導］台南市東山區青山國小今日舉行畢業典禮，但畢業班原林姓導師卻在畢業考前突然請育嬰假即未到校，家長原擬利用林姓導師返校參加畢典當面質問，但林姓導師避不回應，家長怒批不負責任，質疑是否適任教師工作。

家長表示，今年畢業班有19位學生，包括自己的小孩，林姓導師從五年級開始帶，卻在畢業前約2個月突然請育嬰假，而林姓導師小孩已近3歲了，這樣的理由請育嬰假讓家長如何能接受，家長也懷疑是否與林姓導師將調任他校，就將目前學校工作放任不管。

家長怒批，導師突然放著畢業班不理，甚至連成績都沒處理，可說是毫無職業道德，即使找來代理導師，但畢業生畢業前情緒躁動，根本無法妥善管理，質疑原導師不適任教師。

校長吳信宏表示，林姓導師依規定請育嬰假，校方依法須准假，林姓老師不願回應家長說法，但請育嬰假時曾提及家庭因素，林姓導師請假後也甄選代課老師代理導師，代理導師相當認真負責，對於家長反映有關親師互動等問題，已陸續改善。

南市教育局表示，經查青山國小李老師經該校核准自108年5月1日起至108年6月30日止撫育子女（2歲）育嬰留職停薪。另有關帶班及成績部分，校方有找好代課老師帶好班級。市長獎多元成績，原導師將檔案遺失，後來也有再回校協助成績處理。

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