台中爵士樂團賽「高額」獎金 遭譏比婚禮樂團還不如

2019-08-11 20:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中爵士音樂節10月將登場，系列活動「爵士樂團」比賽因規定入選前3名須配合官方活動上台演出，但第3名季軍獎金僅1萬元，遭譏比一般婚禮樂團酬勞還不如，簡直像在「懲罰」得獎季軍樂團。

台中爵士音樂節訂10月11日到20日登場，其中系列活動「爵士樂團」比賽開始受理報名，官網公布報名資格須「具有專業爵士音樂演奏能力者」；比賽10月11日將在草悟道小舞台以戶外音樂會的方式現場舉行，前3名得獎團隊可獲「高額獎金」，包括第一名6萬、亞軍3萬、季軍1萬元，希望能藉此鼓勵具有潛力的樂團大顯身手；另前3名須配合主辦單位安排10月12日在台中爵士音樂節活動進行演出。

但今日有接獲報名邀請訊息的民眾質疑，雖曾玩票性組樂團，但根本不是爵士樂團，質疑主辦單位連基本功課都不做，亂邀一通，更狠批所謂「高額獎金」及得獎後還必須配合主辦單位安排參與正式演出的規定，質疑連婚禮樂團一場演出都要3萬元，這項官方比賽季軍獎金僅1萬元，還要成大會表演節目，像「懲罰」季軍。

另有人質疑，整團到台中比賽才1萬元，連車馬費都不夠；有人舉台南囪擊音樂祭首獎50萬元稱完敗台中；還有人建議，乾脆集合共10萬元的獎金好好請3團演出就好了，何必辦比賽等。

台中市文化局指出，爵士樂團比賽原即屬推廣及鼓勵性質，往年約均有15到25團報名，因是鼓勵性質，只要具爵士演奏能力且成團者均能報名，往年約有3/5的報名團隊是學生樂團或業餘樂團。

文化局指出，台中爵士音樂節邁入第17屆，每年均吸引逾130萬人次參與，儼然已是國際最大爵士音樂節，過去也曾有國外樂團來報名參加爵士樂團比賽共襄盛舉，多年來未曾聽過有獎金太少等抱怨；針對廣邀報名舉動，文化局指出，本意也在推廣週知，未來會改進推廣方式，盼有更多人參與。

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