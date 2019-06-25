身障運動獎金六都最低 台南被挖走至少20面金牌

2019-06-25 12:38

［記者劉婉君／台南報導］南市身心障礙運動選手個人金牌獎金六都最低，僅為台北市的1/3，導致優秀選手頻被挖角，台南市身心障礙運動委員會主委蔡有仁表示，被挖角的都是有金牌實力的選手，換算下來，南市迄今至少已被挖走20面金牌。市議員呂維胤要求市府增加預算，建立完善制度，避免人才外流。

台南市教育局表示，南市獎金發放的結構與其他五都不同，針對個人及團體的第1名到第6名都有獎勵，將檢討現有的結構，並爭取其他財源。

呂維胤今天偕同蔡有仁、慈光身障協會理事長何文讚等人召開記者會，指出南市在去年全國身障運動會上獲得全國第2名的好成績，但身障運動選手的獎金卻敬陪六都之末，台南市個人項目獎金第1名6萬元，台北市卻高達18萬元，足足有3倍之多，今年已有田徑及保齡球項目共2位選手被台北市挖角。

呂維胤表示，連續2屆獲得金牌的額外獎勵金部分，新北與高雄均為5萬元起跳，台南市則是連續獲金牌5屆以內，皆為2萬4千元，各項獎金都是六都之末，如何能留住人才？要求市府增加預算，提高獎金額度，其餘補助以專案處理，建立一套完善的獎金制度，讓選手能無後顧之憂為南市爭光。

教育局指出，南市去年在全國身障運動會成績蟬連第2名，核發的獎金達1千418萬7千400元，與六都相比，獎勵對象為選手、教練及委員會三者，獎勵名次包含前六名，核發對象及名次範圍均是六都最廣。

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