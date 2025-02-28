台南國中生暴斃》被控餵毒2生尿篩陰性 將擴大篩檢對象釐清

台南市副市長葉澤山（右起）、教育局局長鄭新輝、案生校長說明國中生之死的查處情形，並公布被控餵毒的學生尿篩是陰性。（記者楊金城攝）

2025/02/28 18:19

〔記者楊金城／台南報導〕台南13歲國中生暴斃，其母控訴兒子在校遭同學霸凌，帶去廁所「餵毒」，台南市副市長葉澤山、教育局局長鄭新輝、校長、白河分局長施宇峰今天（28日）出面說明，與國中生有衝突被控「餵毒」的女同學和國三學長，初步尿篩都呈陰性，未來將擴大篩檢特定對象，司法相驗確切死因會盡快公布，協助家屬釐清真相，給死者和大眾一個交代。

這名國中生24日凌晨在家突然痙攣，送醫不治，由於身體無外傷，死因不明，醫院診斷證明書載述「痙攣，未明示原因導致之心跳休止，疑似腦膜炎或毒藥物中毒」。

請繼續往下閱讀...

國中生由阿公阿嬤隔代教養，經營私人宮壇，24日生母指控兒子死因不明，「但醫師抽血驗出體內有毒藥物中毒反應，兒子在校長期被霸凌，還被帶去廁所餵毒」。

國中生的父親今天強調，很清楚自己小孩不會碰毒，並有學生透露，學校多數師生都知道兒子被長期霸凌，還曾被帶去廁所強灌不明物體。阿嬤傷心地說，她一手帶大孫子，死前最後一晚還顫抖大叫「阿嬤救我」，急救不治後一度死不瞑目，好好的一個孫子就這樣沒了，希望查出死因。

學校昨天發出5點聲明，對國中生之死表達哀痛與不捨，學校全力配合檢警調查，也指外界關於此事件的各種揣測與傳言，已對本校親師生造成極大恐懼及不公平，期盼各界勿再隨意轉傳或散播；因網路發酵，批評學校卸責，逼得學校收回第5點聲明，並湧入市長黃偉哲臉書留言要求徹查事件真相，市府今天下午再大動作說明本案查處情形。

台南市教育局局長鄭新輝表示，不容許霸凌更不容許毒品在校園，已協助學校盡速調查有無霸凌情形，如有罷凌，絕不寬貸，檢警調查案生死因也會盡快公布，協助家屬釐清事件真相。

鄭新輝說，被指控「餵毒」的兩名學生今天到派出所進行尿液篩檢，都呈陰性反應，後續還會對特定對象擴大篩檢，如有校外人士也會請警方協助調查。

校長列出死亡案生完整大事記，校長說，案生曾服用抗過動藥物，上國中後就未服藥，長期是老師關注的學生，但從未接到被霸凌，去年12月案生曾出現噪動，老師建議家屬帶去就醫服藥後變正常，今年1月23日案生和女同學吵架，女同學告知國三學長找案生警告，國三生坦承口氣不好，被老師告誡制止。

校長說，案生的阿嬤說國中生行為異常，常自言自語，不吃不睡，2月17、18日未到校上課，家屬還認為可能「卡到」，要進行宗教儀式，被老師勸阻，隔日案生上課，出現認不得人、眼神難對焦、拿不穩筆、無法數數等症狀，2月20日案生至精神科就醫，評估腦部疑有病變，2月21日老師請假陪案生、家屬再就醫，本來24日要安排進一步檢查，不料24日凌晨突然身體不適，急診後不治。

葉澤山說，市府協助學校嚴謹加速調查，也會配合檢警偵辦，相信國中生死因相驗結果，可以釐清外界關注的疑點。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

死亡國中生的學校公布完整大事紀。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法