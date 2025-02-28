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    虐貓棄屍凶嫌抓到了！小黃運將辯棄養 家裡另16隻獲救

    新北市警海山分局、動物保護防疫處聯手偵破虐貓棄屍案，動保處長楊淑方（左1）下午帶隊將謝姓計程車司機（右2）到逮捕到案。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警海山分局、動物保護防疫處聯手偵破虐貓棄屍案，動保處長楊淑方（左1）下午帶隊將謝姓計程車司機（右2）到逮捕到案。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/02/28 19:11

    〔記者吳仁捷／新北報導〕7隻貓咪疑遭虐死棄屍新北市板橋區馬路旁，新海山分局聯手動物保護防疫處追緝，今天（28日）下午火速拘提謝姓男子到案，更在他的住處救出16隻品種貓。貓咪解剖發現鈍器傷勢，謝嫌否認虐待，辯稱養不下棄養。

    新北市動保處昨天上午獲報，在板橋光環路與環河西路附近發現數具疑貓屍，海山警分局警員、動保處人員到場發現7具貓屍，5隻品種貓、2隻米克斯，均未結紮、節育，有頭蓋骨破裂、肋骨斷裂與內臟穿刺等傷勢。

    警方連夜擴大調閱周邊數百支路口及私人監視器影像，過濾清查數十部車輛，鎖定可疑計程車，深夜時段在光環路來回繞行。

    警方、動保聯合專案小組下午3點左右持新北地方檢察署核發拘票，到67歲謝男中和住處將他拘提到案，救出屋內16隻幼貓，幼貓來源，犯案動機及手法調查釐清中。

    謝嫌辯稱，他開計程車生意不好，無力飼養，但沒有虐貓。動保處透露，貓屍解剖發現虐打致死跡證，謝嫌有認養貓隻紀錄，持續追查，送辦、裁罰。

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