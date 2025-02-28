罷免李坤城竟有139死人連署 罷團竟嗆：綠天怒人怨亡者也看不下去

民進黨新北市黨部今（28）日表示，罷免新北市綠委部分3案就有數十、上百名亡者連署，狠諷國民黨莫非是「傳說中的煉金術士」？（民進黨新北市黨部提供）

2025/02/28 19:38

〔記者黃子暘／新北報導〕全國多地公民團體發起「大罷免」國民黨立委行動，國民黨相關人士發起罷免綠委反制。第一波送件的19藍委罷免案悉數通過第一階段提議審查，罷免連署提議書違規樣態部分，民進黨新北市黨部今（28）日表示，罷免新北市綠委部分3案就有數十、上百名亡者連署，狠諷國民黨莫非是「傳說中的煉金術士」？「在這次連署罷免中，竟然復活了數百人來參與連署！」

根據中選會統計，罷免綠委蘇巧慧者竟有84個亡者連署，罷免綠委李坤城竟有139個亡者連署，罷免綠委張宏陸竟有180個亡者連署，另有年齡、居住地、重複提議、具備軍人或公務員身分、資料錯誤等不合格樣態，罷免李坤城案則有1件涉嫌偽造情事。

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罷免李坤城的團體回應，罷團只是是整理、造冊，並非職權機關能查證真偽，相信收連署書的志工們也沒有偽造、冒用意圖；至於「據聞」連署人當中有139份亡者連署，「很有可能是民進黨執政天怒人怨，亡者都看不下去爬起來連署」。

罷免張宏陸「小蜜蜂行動隊」發起人吳禹辰表示，中央選舉委員會相關資料都是掛號寄給領銜人，不過領銜人數個月前就排定連假出國，目前在國外，他也尚未看到相關內容，雖也有向中選會、新北市選舉委員會詢問，但均收到回覆需以掛號信為準，待領銜人回國後檢視資料再對外說明，不過機動站收件確定會加強。

罷免蘇巧慧「去怋除穢」透過粉專聲明，已收到中選會的缺件函文，近日除維持一階收件準備，會再衝刺一些數量，整併既有的保留件數，期望連署民眾盡量以工整字跡書寫，以求補件順利，這段時間備妥的意向可以在下周補充。

至於罷免李坤城的團體，截止出稿前未能回應。

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