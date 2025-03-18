台中棒球教練爆疑猥褻41學童，2校長6職員遭重懲。圖為台中市教育局長蔣偉民。（資料照）

2025/03/18 21:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中去年驚爆有小學棒球教練疑猥褻學童，學校擴大調查後發現有41名被害學生，今（18）日召開考核會議，決議前任校長記大過2次、現任校長記申誡1次，6名歷任體育組長及學務主任另由學校召開教師成績考核委員會審議懲處。

台中市去年驚爆有小學棒球隊教練疑學童伸狼爪，有不當觸碰學童等猥褻行為，直到去年10月有家長檢舉，民眾黨籍市議員江和樹揭發事件才曝光。

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教育局指出，市府對於此案深感痛心、全面檢討，除立即解除進用該名教練、靜候調查外，更進一步促學校召開性平會組成調查小組，擴大調查後共有41名被害學生，更發現學校未確實依據「學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」等規定，未在進用前、後查詢系統確認是否有不得進用情形，導致該名教練持續在學校訓練學童。

教育局指出，今日召開考核會議，決議對前校長任職期間未善盡督導校內所屬人員落實查詢不適任人員系統，導致教練持續從事訓練工作，使學生遭遇不當對待，行為違反相關法令，情節重大，記2大過；接任的現任校長也有管理不周之責，予以申誡1次處分。

此外，教育局另調查歷任3名學務主任及3名承辦組長雖是主責查詢編制外教學人力是否不適任的業務處室，卻皆缺乏查詢意識，導致學生遭遇不當對待，處理業務失當，已要求學校3月20日召開教師成績考核委員會審議懲處。

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