反對久聯化工擴大產能變更製程 新竹湖口鄉民要求遷廠

新竹縣湖口鄉親反對久聯化工擴增產能、變更製程等，帶著反對的標語出席該公司的地方說明會。（竹縣議員羅美文提供）

2025/03/18 20:56

〔記者黃美珠／新竹報導〕位於新竹縣湖口鄉、主要生產PU隔熱材泡棉等產品久聯化工為了擴增產能和變更製程向縣府申請環評，但因製程新增的原物料含有必須做健康風險評估的程序，所以今天依規召開地方說明會說明如何執行健康風險評估，但為在地的勞動黨籍縣議員羅美文強力反對，他以久聯化工屬於重污染石化產業為由，要求縣府應輔導業者遷廠才對，不該受理其環評的申請，通過其擴增產能和變更製程。

今天這場地方說明會吸引不少鄉親到場關切，縣議員羅美文、何建樺、吳菊花、陳栢誠等跨黨派都到場關心。

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縣府環保局表示，久聯化工去年為了擴增產能、變更製程而在2019年開始送件申請環評，期間開了6次專案小組會議，於去年9月9日才終於得以送入環評大會審議。

但是環評大會卻發現業者新增的原物料中含有必須做健康風險評估的程序，而正式執行健康風險評估前，久聯化工又須先對召開地方說明會，並將說明會結果公告30天後才能繼續推進整個計畫，所以久聯化工今天下午在湖口三元宮召開說明會，但是不為地方鄉親所接受。

其中勞動黨縣議員羅美文辦公室主任羅世晧抨擊，久聯化工是重污染產業，依規只能存在於甲種工業區內，但是當年久聯化工頂下其他工廠的廠房，現在才能寄生在丁種建地上。

縣議員羅美文也抨擊，久聯化工長久以來不斷頻繁發生污染事件，嚴重影響居民健康生活與農產環境。鄉親的「污染零容忍」是對自己家鄉的基本要求，畢竟長期以來，工廠排放的廢水已對下游的波羅汶溪乃至新豐溪全流域生態造成嚴重影響，土地跟農作也受害。

羅美文表示，「我們不要再忍受污染了！」要求縣府相關局處應該正視久聯化工的問題，儘速輔導遷廠，回歸久聯化工該去的甲種工業區才對。

新竹縣湖口鄉親反對久聯化工擴增產能、變更製程等，帶著反對的標語出席該公司的地方說明會。（竹縣議員羅美文提供）

勞動黨新竹縣議員羅美文（前中）強調，久聯化工應該去的地方是甲種工業區。（竹縣議員羅美文提供）

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