新北捷運站務員還要兼當超商店員？ 員工反彈

新北捷運公司員工在多元化技能訓練下，在超商煮茶葉蛋也沒問題。（記者翁聿煌攝）

2025/03/18 21:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕網路上流傳對台灣超商店員的讚美：台灣的超商店員除了會結帳、補貨，更得會泡咖啡、煮茶葉蛋，還要分身接取快遞、幫消費者影印資料，果真是三頭六臂、無所不能；如今在新北市捷運公司，這些只是捷運站務員在捷運業務之外，還要能兼任的工作，讓人大嘆不容易。

「歡迎光臨」原本在新北捷擔任輕軌司機員的王藝蓁，換上新北捷與全家超商的黑灰色制服，熟練地煮著茶葉蛋，毫無違和感，王藝蓁說，她從高中及大學時代就有參與網路商場的經驗，加入新北捷後，對新北捷的新「副業」很感興趣，所以從參與籌劃、設計超商動線到實際營運，如今是首店的站長，她覺得有成就感，充實自我工作能力；另一位陳俊廷，更曾歷練新北捷的行政、站務和司機員工作，自覺更能換位思考，了解各部門的困難和考量，掌握經營捷運的全方位面向。

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新北捷運公司表示，除了提供運輸營運服務外，前年起籌備「大車站計畫」，並自去年12月12日起在環狀線十四張站推出「全家便利商店FamilyMart x New Taipei Metro」聯名概念店，新北捷董事長林祐賢希望從聯手超商營運開始踏出第一步，打造未來新北捷運沿線站點商業經營的獲利新模式。

他指出，新北捷的「大車站計畫」不同於傳統場地租賃模式，把空間租給超商而已，新北捷與全家超商店深度合作，由全家超商提供零售業型態的技術支援、新北捷運公司自行營運，未來將朝向讓車站的詢問服務處與零售店舖相結合，將車站從單純的交通節點擴展為多功能的生活服務平台，不僅提供旅客查詢、購票等基本需求，更滿足乘客的餐飲、購物需求。

新北捷推出新的業務，也讓不少員工反彈，認為是「不務正業」，公司會持續與員工溝通共識，畢竟在新北捷目前尚無像台北捷運的龐大運量，如果新北捷想要收支平衡，勢必要靠副業來增加營收，這也是新北捷正在推動的「雙證」制，希望不論是維修、運務和行政人員，每個員工都能有跨域的專業技能。

不只是員工需培養多元能力，新北捷也在運用既有資源，開發更多營利機會，像是聯名繪本名家幾米，設計販售新北捷周邊商品，今年3月起，新北捷還將捷運淡海機廠打造成捷運版的「兒童職業體驗樂園」，成為寓教於樂的戶外教學園區。

新北捷總經理吳國濟說，面對不斷改變的社會和AI與無人化科技，新北捷無法固步自封，組織必需不斷隨之調整，才能保持靈活與彈性，符合市民的期待與需求。

新北捷運公司自去年12月在環狀線十四張站，推出與全家聯名概念店，店員由捷運公司員工擔任。（記者翁聿煌攝）

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