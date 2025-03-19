週四清晨下探6度！白天漸回溫 西部日夜溫差大

週四各地以晴到多雲的天氣為主，只有花東及恆春半島有零星降雨機率。（資料照）

2025/03/19 22:10

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（20日）清晨受強烈大陸冷氣團影響，台南以北及宜蘭低溫僅8至12度，新竹、苗栗地區有局部6度左右或以下氣溫發生的機率；各地以晴到多雲的天氣為主，只有花東及恆春半島有零星降雨機率。

中央氣象署預報，週四白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，中午到下午時段，北部及東半部最高溫約18至20度，中南部地區高溫可以來到23至24度，不過入夜後輻射冷卻影響，溫度快速下降，台南以北及宜蘭低溫約10至12度，其他地區13至16度，西半部日夜溫差大，早晚一定要特別注意保暖。

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降雨方面，明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；此外，東北風偏強，台南以北、恆春半島局部沿海地區及澎湖、綠島易有較強陣風，海邊作業或活動請民眾注意安全。

天氣風險公司指出，週四（20日）中北部、東北部及空曠地區，仍有6至8度或以下低溫出現的機會，南部及花東空曠地區低溫也只有10至12度左右。不過白天之後冷空氣強度會稍微減弱，水氣也會進一步減少，各地大致都是多雲到晴的天氣型態。中南部的日夜溫差特別明顯，早出晚歸的朋友務必要多留意。

紫外線指數部分，新竹以北、宜蘭縣、連江縣均為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為東北風，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；竹苗、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

週四台南以北及宜蘭低溫僅8至12度，新竹、苗栗地區有局部6度左右或以下氣溫發生的機率。。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，新竹以北、宜蘭縣、連江縣均為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四竹苗、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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