「吹哨者」處境艱困 桃園決提高獎金至5成

2019-05-19

〔記者黃欣柏、魏瑾筠／綜合報導〕遠東油脂公司前年三月被檢舉使用逾期、瑕疵原料製造「乳瑪琳」產品，遭桃園市政府開罰二百四十萬元，但該案其中一名吹哨者「Ａ先生」（化名）昨在國民黨立委陳學聖陪同下召開記者會，表示因業者還在打行政訴訟，吹哨者們至今沒能拿到分毫檢舉獎金，卻得先面臨失業、人身安全威脅等問題，盼政府能讓獎金制度更完善、透明。

等2年沒獎金 盼制度更完善、透明

擔心身分曝光的Ａ先生，昨在攝氏三十幾度的高溫下，仍穿上類似警方「霹靂小組」的特殊服裝出席記者會。他說，雖然已經換了工作，但仍擔心被現在的雇主得知曾是吹哨者。

Ａ先生指出，距離遠東油脂一案發生已兩年有餘，因業者還在打行政訴訟，至今無法領到任何檢舉獎金，吹哨者檢舉後往往只能選擇離職，而自願離職領不到任何失業補助。吹哨者被說是食安英雄，但不僅可能被雇主報復，連要向政府部門詢問獎金，都常常被官員當成「丐幫弟子」。

陳學聖表示，依「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」，食安檢舉獎金可分為事前發放與事後發放兩種，後者須政府收到業者繳納的罰鍰後才能發放，但因業者的行政救濟程序漫長，對吹哨者無疑是一種煎熬。

與會的衛福部食藥署企科組副組長張馨文說，桃園市有訂定自己的獎勵辦法，最高可以頒發實收罰鍰金額六成的事後獎金給吹哨者，只是遠東油脂還在打行政訴訟，才會至今無法發放。

桃園市衛生局表示，本案的檢舉獎金將待收到罰鍰後發給。為落實吹哨者條款，市長鄭文燦已指示將檢舉成案獎金，提高到至少可領取五成，且桃園市府會另外加發獎勵金，且不須等業者繳完罰鍰即可發放，將於六月的食安保護基金諮議委員會討論後送桃園市政府。

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