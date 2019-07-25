改善排水卻沒水插秧 社頭農民跳腳：還我水來

2019-07-25 21:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕時值節氣大暑正是二期稻插秧期，秧田最需水源灌溉，彰化縣社頭鄉舊社排水因進行整修工程，中下游灌溉水路遭截斷，造成兩側50公頃農田無水可灌溉，數十農民擔心來不及插秧，今日齊聚工地，高喊「還我水來」。彰化縣政府水資處應允，調派3部抽水機抽水，每小時可提供12.6公噸水量，提供灌溉無虞。

舊社排水因為水道老舊狹窄，遇大雨易溢堤淹水，從去年展開第一期改善工程，包括拓寬舊社橋至松竹橋兩側防汛道路及增建兩側直立式與懸臂式護岸等，但工程期冗長，該段又是鄉民主要交通要道，一度引發民怨，這次又值二期稻灌水期，無水灌溉，農民氣得跳腳，趕緊找立委陳素月陳情。

陳素月指出，原定近日完工的舊社排水改善工程延宕，造成無法供給周邊農田穩定水源進行農務，今日會同縣府水資處，第四河川局、農田水利會及鄉公所等單位前往會勘，研擬增設抽水機，也督促施工單位儘速完工，讓民眾生活早日恢復便利。

農民蕭益岳說，舊社排水西岸農田約10多公頃，東岸約40多公頃，但改善工程期間水源遭截，施工單位安裝抽水機抽出來的水都先跑到西岸，再經輸送管流回東岸的水根本不足，希望增加至3台，周邊農田才夠吃水灌溉。

彰化縣政府水資處水利工程科科長林豊翔指表示，「舊社排水第一期改善工程」於去年5月開工，預定11月中旬完工，其中周邊住戶、管線錯綜複雜，需經多單位協調或短暫施工，但總體進度並沒有延宕，反而超前，因應周邊農田灌溉，工程施工期間提供1部抽水機24小時抽水輸送，3/4區域沒問題，有1/4因橋樑改建暫時斷掉，採用臨時取水，為紓解插秧大量用水，今日起已緊急調派2部抽水機應急，預計每小時可供12.6公噸水量，應能灌溉無虞，整體改善工程預計今年11月完成。

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