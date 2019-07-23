台大醫院設置移動加護病房 降低急重症兒轉院風險

2019-07-23 19:11

〔記者林惠琴／台北報導〕急重症兒童轉院是一項大挑戰，過去曾有花蓮新生兒病況危急，北送台大醫院分秒必爭，最後在國道警察開路下順利送抵。為降低急重症兒童轉送過程風險，台大醫院今年2月成立急重症兒童轉院外接醫療團隊，由專責醫護人員及兒童專屬轉運醫療設備組成，讓救護車升級成移動加護病房。

住在彰化、僅10天大的吳小弟，因為發紺及呼吸窘迫，緊急送往急診室後，被醫師發現患有先天性心臟病，經由醫師轉介，台大醫院急重症兒童轉院外接醫療團隊攜帶兒童專屬的轉運醫療設備前往彰化，一路密集監測生命徵象、給予適當藥物，再抵院接受手術，經治療順利出院。

不同於一般救護車，台大醫院兒童急診主治醫師李孟旃說明，兒童專屬的轉運醫療設備為兒童專用運輸式擔架床，包含移動式保溫箱、行動超音波、藥物幫浦、生命徵象監測器、兒童專屬呼吸器與轉院外接醫療器材包等，更符合急重症兒童需求，且移動過程即可得到加護病房等級的照顧。

李孟旃指出，過去台大醫院尚未整合相關資源，成立轉院外接醫療團隊前，抵院救護車因無兒科專業醫護人員協助，操作儀器只能維持病況穩定，但團隊成立後，可及早在車上就展開初步治療，包含給藥等，使患者到院時的狀況更穩定，後續接受治療後也有利於提早出院。

李孟旃提及，從轉院外接醫療團隊成立以來，超過150名病童轉診，其中近70人由團隊前往外接回院治療，最南到高雄，東部到花蓮，以先天性心臟病為多數，其餘尚有早產兒等個案。

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