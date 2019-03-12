救護車送病危兒童轉院 惡劣駕駛高速公路擋道

2019-03-12 14:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一位民眾的兒子急症病危，昨天從台中市搭救護車急送台北榮總醫院，卻在國道一號高速公路竹北路段，被一輛自小客車擋路，救護車不斷鳴笛按喇叭，還用擴音器高喊「前面車號，xxxx-Ｗ7，請讓開」，但此車的駕駛就是不理會，持續行駛內車道擋路，救護車被逼只得從右側超車，家長氣得拍下擋路的畫面，向警政署國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊檢舉，警方已受理調查。

上述畫面已於昨天深夜由網友貼到臉書「爆料公社」，內容是「我想檢舉這位惡意擋救護車的駕駛，福特車號xxxx-W7，小孩病危，我們從台中轉院要趕往台北榮總，路途遙遠，擔心能否順利撐到台北，為此還特地安排重症加護的救護車北上，這位駕駛不知道有沒有駕照？不知道應該禮讓救護車嗎，還完全沒要讓路的意思，真的是很讓人生氣！」

怪異的是，部分網友反而替擋道的駕駛講話，指這名駕駛可能是沒聽到，或車內音樂太大聲等，甚而質疑救護車，為何要走內側車道，中線車道沒車，為何不改走中線車道。

對此，貼文的網友反問，「怎麼變成檢討救護車？」，該網友說，「如果駕駛遠遠就聽到，或從後照鏡看到救護車，就先讓出一條路讓救護車通過，而不是救護車應該要閃你，不是嗎？怎麼變成檢討救護車自己不會閃（避）？」

該網友並補充說，已經向國道警察報案並完成筆錄，另外，病危兒童抵達醫院，目前在加護病房觀察中，國道警察二隊楊梅分隊已獲報進行調查。

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