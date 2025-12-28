擁抱習近平卻彈劾台灣總統 賴清德轟藍白令人費解：社會自有公道

賴清德總統直言，在野黨聯盟令人費解，擁抱中國國家主席習近平，卻彈劾台灣民選的總統。（圖擷取自YouTube話時代人物）

立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對賴清德總統的彈劾案，預計明年5月19日投票。賴清德總統在今晚播出的電視專訪直言，國民黨跟民眾黨的在野黨聯盟令人費解，他們公開讚賞俄羅斯總統普廷不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選的總統，這個社會自有公道。

彈劾案預計明年1月14日、15日舉行2場公聽會，分別由藍白推薦學者專家代表7人參加，聽取社會公正人士意見；1月21日、22日由全院委員會召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人到立法院進行第一次說明，規劃朝野黨團推派32名代表進行詢問，每人15分鐘；若被彈劾人未列席，則由各黨團推派的委員進行發言，每人10分鐘。

根據彈劾時程表，全院委員會於4月27日召開聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見且進行詢問；5月13日、14日召開第二次全院委員會繼續審查彈劾案，邀請被彈劾人第二度到立院說明；5月19日進行彈劾案投票。

