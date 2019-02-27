終於能幫罕病妻轉院 丈夫竟然...女醫師分享被讚爆

2019-02-27 13:38

［記者廖雪茹／新竹報導］「我以為，電視劇上演的越來越少見了，今天遇見了，讓在場所有人都很心酸....一個男人壓力獲得紓解後，放聲大哭....」。中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸肛門外科主治醫師黃郁純，在臉書分享協助一名罕見疾病平滑肌肉瘤患者家屬轉院的經驗，連日來上千人按讚，40次分享，上百則留言。

有網友留言：「曾是家屬的我，曾經找名醫的我，真心的感激，醫生在最後也許是在......醫治病人和家屬的心！！謝謝妳/你們。」、「深深的夜裡…靜靜的流淚，新竹分院有了以前我沒看到的價值！」

黃郁純說，日前一名男子到她的診間詢問「這是我太太在XX醫院的病歷，很多人建議我們放棄吧！我想拜託妳可以收我太太住院嗎？我知道她的病情沒有很樂觀，但是我想最後努力一次，如果不行，我也想讓太太回到新竹，有落葉歸根的意義，如果妳願意，我想辦轉院到這裡。」

黃郁純翻閱病歷後認為「真的是很複雜的病歷，2016年開始，病人經歷了三次的腹部手術、一次的電療、無數次的化療。我可以想像越後面接手的醫師，所要承擔的風險和壓力有多大，按照目前的健保給付，往往吃力不討好，甚至會頂著個賠錢鬼的名號！」

黃郁純和外科部主治醫師古君平討論評估後，告知將立即協助轉診，並安排電腦斷層和檢查等。此時，這名男子突然放聲大哭，「我真的很謝謝你們！不管結果怎樣，我和我太太都很開心我們可以回新竹了！因為我們被拒絕過、被放棄過。」

黃郁純最後在臉書寫道「在診間，男人眼淚沒停過，那種長時間求助無門，突然找到浮木的心情，讓在場的人都心酸了。」目前病患已在中醫大新竹附醫住院接受治療。

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