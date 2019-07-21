民怨老是下錯站！台中國際展覽館的公車站牌竟是這個…

2019-07-21 08:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中無大型展覽館，因此許多大型的展覽會選在位於烏日台中國際展覽館，但有民眾反映，坐公車要到台中國際展覽館，但公車站名卻是「烏厝巷」，錯過下車，建議改為台中國際展覽館，並增加公車候車亭。

交通局長葉昭甫表示，公車站名的更改，需與在地民眾協調，會與在地民眾進行協調，若在地民眾同意便可更改。

台中市目前並沒有大型的會展中心，未來大型的會展中心會蓋在水湳經貿園區，而目前較大的會展中心是位在烏日、臨時性的台中國際展覽館，因此大型展覽如旅展、機械展等，便會選在台中國際展覽館舉行。

也因為台中國際展覽館會有一些旅展、美食展等民生型的展覽，因此很多其他行政地區的民眾，也會到台中國際展覽館看展，並且選擇坐公車看展。

市議員張家銨表示，有非烏日地區民眾就向她反映，想坐公車到台中國際展覽館看展，卻因為站名竟是「烏厝巷」，讓他們不知到公車有到展覽館，或者要到那裡下車，甚至錯過下車，因此建議將站名變更為「台中國際展覽館」。

由於台中國際展覽館的展覽愈來愈多，看展的民眾也很多，張家銨表示，台中市天氣如此熱，最近又常下雨，民眾看完展要坐公車返家，因無公車亭，就必須日曬雨淋。

張家銨表示，希望市府能在台中國際展覽館的公車站牌，設公車候車亭，讓看展的民眾等公車時不必日曬雨淋，也等於鼓勵民眾多坐大眾運輸系統，少自己開車。

同時，有海線民眾反映，93號往返烏日高鐵站到大甲，但是竟未到台中國際展覽館，變成必須到高鐵站下車再走一段不算短的路，建議可延駛至展覽館後再進高鐵站，方便海線民眾到烏日看展，或者評估其他有經過台中國際展覽館路線的公車可延駛到台中國際展覽館，可降低附近區域交通負擔。

葉昭甫表示，路線的延伸必須跟業者協調，業者會評估可行性，將會安排與公車業者進行路線延伸及設公車候車亭的會勘。

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