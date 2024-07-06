澎湖東石泰靈殿重建20週年 全台友宮共襄盛舉

馬公市長黃健忠，參加澎湖東石泰靈殿重建20周年慶。（記者劉禹慶攝）

2024/07/06 20:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東石泰靈殿自清朝嘉慶年間創建至今，已有220餘年歷史，主祀「池府王爺」，其威信廣布，深受澎湖民眾崇敬。為紀念重建20週年，今（6）日隆重舉行遶境大典，吸引了來自各地的分廟及友宮共襄盛舉，使澎湖再度洋溢宗教信仰的光輝與熱鬧。

由東石泰靈殿池府王爺分香的高武泰靈殿、高雄威信殿、天軍殿、北極泰靈殿等眾多友宮齊聚澎湖，共同慶祝這一歷史性時刻。高雄北極泰靈殿延香70年、高武泰靈殿延香56年及威信殿延香23年，不僅延續了池府王爺的信仰，更見證了宗教信仰的力量與智慧。

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來自高雄友廟廟，自馬公港碼頭接轎回祖廟謁祖，途經馬公天后宮、城隍廟、蓮靈堂、五德威靈宮、嵵裡水仙宮、烏崁靖海宮、龍門安良廟及龍門觀音宮，象徵對地方神靈的尊崇與感恩。活動由五甲威信殿通真道壇劉鴻樺道長熱心促成，確保每一細節皆完美無瑕。包括台灣神奇主講人郭玟成（前立法委員）、高雄八德宮主莊原隆、馬公市長黃健忠以及西嶼鄉民代表李家萱等共襄盛舉。

黃健忠表示，澎湖東石泰靈殿的重建20週年紀念活動對於澎湖有著重要的意義，不僅是對歷史文化的傳承，更是對宗教信仰力量的見證。黃健忠強調，這次盛會不僅僅是對池府王爺的崇敬，也是對澎湖人民的祝福。透過這樣的活動，我們可以更加團結一致，增強社區的凝聚力，讓澎湖的未來更加美好。

出身烏崁的馬公市長黃健忠，返鄉與烏崁靖海宮一同迎接泰靈殿友廟。（記者劉禹慶攝）

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