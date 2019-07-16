臨時站牌被指無心市政好落漆 韓國瑜初選過關正巧完工

2019-07-16 17:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾被民眾踢爆商圈竟有「很落漆」的厚紙板公車站牌，高雄市長韓國瑜當時被酸「想落跑」，棄高雄市民想著總統大夢，無心市政，2個月後，交通局建置38座新式智慧型站牌今完工啓用，韓國瑜正好也確定在國民黨總統初選民調中出線將拚大選。

高市前金區被網友發現「很落漆」的厚紙板公車站牌，又有網友撞見「更落漆」的臨時公車站牌，嘲諷市長韓國瑜「征服宇宙」、「高雄發大財」，質疑韓市長只想著總統大位，批評臨時站牌也要防水，交通局立刻要求施工單位改用防水裁質，路線圖PVC輸出，也統一圖樣、設計尺寸和規格，著重美觀和實用性。

交通局今天完工建置38座新式智慧型站牌，並於站牌上以多排LED及LCD螢幕顯示公車動態資訊，增加路線照明，在新型站牌增設紅色招呼燈，民眾只需按鈕，就能亮燈提醒公車司機，服務功能升級注入新氣象，據了解，此工程原預計5月中旬完工，因故延後至7月完工。

交通局指出，市區現有燈箱式站牌設立已逾15年，除了箱體較為老舊，既有公車動態LED只有一排，卻得容納所有公車路線資料，乘客欲取得特定路線還需等待，也有夜間較看不清楚公車路線，公車司機也看不清有乘客揮手，中央同意補助市府，在乘車需求較高的三多、五福商圈及學校周邊等重要公車站，進行首批智慧型站牌汰舊換新，共計38座。

新式智慧型站牌搭配城市美學設計，在站牌底座透過雷雕鏤空發光花紋呈現高雄城市意象，於夜間營造溫馨浪漫氛圍。新設LED及LCD螢幕能一次顯示三條以上上公車動態資訊，讓乘客較快取得欲搭乘路線資訊，同時改善夜間照明增加明示度，除做為候車站牌，也是城市街道的小型裝置藝術。

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