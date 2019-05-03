高雄又見站牌「紙糊又落漆」 網諷：韓市長沒做好就想落跑

2019-05-03 12:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕繼高雄前金區發現「很落漆」的厚紙板公車站牌，又有網友撞見「更落漆」的臨時公車站牌，嘲諷市長韓國瑜「征服宇宙」、「高雄發大財」，批評臨時站牌也要防水，市府交通局表示，廠商疏忽未加防水護套，為免影響市容，今已派工改善，並加速縮減工期，預計五月中旬完工。

臨時的公車站牌被民眾詬病，交通局表示重視，立即要求施工廠商改善，施工單位今已把臨時改用防水裁質，路線圖PVC輸出，也統一圖樣、設計尺寸和規格，著重美觀和實用性。

民眾在新堀江臨時公車站，發現紙糊的公車站牌，任由風吹雨淋，嘲諷想「征服宇宙」的韓市長，一心想著總統大位，市政卻沒做好就想落跑，施工單位今緊急改善。

交通局表示，興建38座智慧公車亭的汰舊換新作業，將在三多路、五福路更新38座智慧型站牌，預計將於5月中旬完工，目前已完成五福路、大智路口（往西）、大成街口（雙向）、高雄女中（往東）等站位安裝，同時拆除臨時設立的站牌，除加強安裝作業配套措施，並將加速安裝作業，儘早提供市民更優質的候車服務。

至於原有的老舊站牌資訊動態，只能顯示一條公車資訊，照明功能不足等問題，新型智慧型站牌除了一次能同時顯示4條公車路線動態資訊外，也強化夜間照明功能，新型站牌並加入高雄城市意象設計，提升視覺美感。

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