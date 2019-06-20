站在馬路上等公車…明道中學公車站險象環生

2019-06-20 16:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日明道中學前往大肚的公車站牌，因中山路狹小，空間窄。無法設候車亭，站牌則是2、3支擠在一起，站牌前還停了許多汽車及機車，造成學生及民眾跑到馬路上等公車，市議員陳世凱要求市府與肯德基協調，希望騰出小小空間設智慧型站牌，屆時民眾及學生就不用跑到馬路上等公車。

交通局公共運輸處表示，由於要設智慧型站牌處，是屬於私有地，需要再與肯德基協調。

明道中學站往大肚方向的公車站牌，每逢上下課及上下班交通尖峰期，就可看到很多學生站在馬路上等公車，原因是學生擔心若乖乖站在站牌等，怕公車會看不到便不停車，公車站牌剛好旁邊就是肯德基的點餐車道，常有車輛進出，非常危險。

市議員陳世凱今天前往會勘，剛好就看到一位市民就站在馬路上等公車，他表示明道中學站往大肚方向，無空間可設置候車亭，且站牌無提供到站的顯示功能，使在該站等車的民眾及學生必須冒著危險站到馬路上，看自己要搭乘的公車是否進站。

陳世凱建議，因為該點無法設置候車亭，但可以於該地設置智慧型站牌並協調肯德基業者於該店騎樓處吊掛顯示螢幕，使民眾可以即時掌握候車資訊並且可保障乘車安全。

陳世凱並要求公運處儘速於此處設置智慧型站牌，以改善民眾必須冒著危險候車的處境。

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