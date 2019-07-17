102歲獨居鄧爺爺壽宴 102名小朋友圍繞膝下慶生

2019-07-17 13:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉102歲的鄧爺爺，膝下無子獨居，華山基金會今早在星巴克新竹新豐門市，暖心安排壽宴趴，由102名小朋友團團圍繞膝下，獻上生日大蛋糕與祝福賀卡，一圓他兒孫滿堂的夢想，臉上綻放幸福的笑容。

這場暖心壽宴趴，今早由飛雁舞蹈團小朋友表演揭開序幕，新豐鄉新向幼兒園、竹北市華聖頓教育機構紐約幼兒園，高聲歡唱生日快樂歌，在吹熄蠟燭後，一同獻上充滿童趣的手作賀卡，祝賀人瑞爺爺平安健康！

縣府社會處長李國祿、新豐鄉長許秋澤、縣議員何智達、鄉代許錦煙、余冠宏、議長張鎮榮辦公室主任許秋榮等人，也出席向鄧爺爺道賀同歡。

華山基金會表示，高壽獨居的鄧爺爺，為人和善樂天，華山社工兩年來提供到宅訪視、護理服務、年節關懷，並邀請他參與各類活動，增加社會參與的機會；這次特別在他生日前，舉辦盛大生日派對，一圓他兒孫滿堂的夢想。

活動選在新豐車站的星巴克門市，可以邊喝咖啡邊看火車行經；當地商家尼克烘焙坊、四海遊龍新豐門市，也為生日壽宴精心準備餐點。

華山基金會表示，目前新竹地區服務近960位失能、失智、失依的長輩，邀請各界一同擔任守護天使，認助關懷禮或支持常年服務，響應「愛老人 中秋亮起來活動，讓愛延續，服務不中斷，愛心專線（03）510-4678。

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