04/09 各報重點新聞一覽

賴清德政府人事布局。

2024/04/09 06:55

自由時報

賴人事布局》卓榮泰、鄭麗君內定正副閣揆

總統當選人賴清德已經展開內閣布局，並將在週五正式對外宣布。據了解，行政院三長敲定將由卓榮泰（內定閣揆）、鄭麗君（副院長）、龔明鑫（秘書長）出任，行政院發言人則由賴競總發言人陳世凱擔綱。

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6月試辦 彈性育嬰留停 可請單日假

現行育嬰留職停薪門檻已降至卅天，勞動部長許銘春昨宣布，將試辦更彈性的育嬰留職停薪措施，雇主可讓勞工以「不少於五日期間」請育嬰假，也可單日申請，六月前可望上路試辦，希望由公部門和國營事業帶頭做起，達到示範效果。

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合法虛幣商勾詐團 洗錢330億

「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商，年初爆發詐騙案，創辦人潘奕彰遭收押，檢警進一步追查，該交易所以合法掩護非法，勾結假投資詐團洗錢高達三百卅億元，經多波搜索共逮捕廿六人，起訴潘男等七人。

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聯合報

催生 彈性育嬰假6月試辦

台灣出生人口連年創新低，政府祭出不少育兒補助，成效卻有限，勞動部規畫彈性育嬰留職停薪試辦計畫，雇主可讓勞工以五天或七天為單位，申請育嬰假，也可單日申請，已有六十三家公私企業有意願參與；原規畫五月一日起試辦至年底，但因立委希望配套更周延，最晚六月上路。專家認為，此政策能否提升生育率，有待觀察，反而比較像「回應雇主和勞工的折衷方案」。

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台積宣布在美蓋第3座晶圓廠 總投資額逾2兆

台積電與美國商務部昨天共同宣布，台積電前往美國亞利桑那州投資案，最高可獲得美方直接補助六十六億美元（約台幣二一一二億元）。台積電也宣布將在美國設立第三座晶圓廠，預計將在二○三○年前導入二奈米或更先進製程；而台積在美擴廠後，在當地投資金額增至逾六五○億美元（約逾台幣兩兆元）。

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中國時報

馬訪陸 邱太三：兩岸有溝通交流都是好事

前總統馬英九的大陸行程已抵達北京，是否會有「馬習二會」？陸委會主委邱太三8日在立法院表示，「目前很多跡象是朝這個方向發展」。邱太三並說，兩岸只要有溝通、交流都是好事，但馬此行以私人身分赴陸，不應給予太多政治解讀與期待。邱並呼籲，馬英九應維護中華民國的主權與尊嚴。

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大陸無人機再擾二膽 我祭干擾槍、信號彈反制

繼3月底陸軍金防部二膽守備隊遭大陸人士以無人機空拍執行運補卸載畫面後，8日又傳出大陸無人機分別出現在二膽島及猛虎嶼上空，金防部駐守人員發現後，立即發射信號彈示警，並以干擾槍反制，軍方也證實陸方同1天對2座島嶼空拍為近年來首例。對於陸方無人機頻頻侵擾，在地民眾質疑「為什麼不直接打下來？」

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勞動部長許銘春昨宣布，將試辦更彈性的育嬰留職停薪措施，雇主可讓勞工以「不少於五日期間」請育嬰假，也可單日申請，六月前可望上路試辦。（記者羅沛德攝）

「ACE王牌交易所」以合法掩護非法，勾結假投資詐團洗錢高達三百卅億元，經多波搜索共逮捕廿六人，起訴潘男等七人。（記者許國楨攝）

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