南投受天宮朝聖驚見石獅嘴含紙錢 文史工作者︰守4守箴言保平安。

南投縣名間鄉受天宮主祀玄天上帝聖誕在即，吸引許多信眾前來朝聖祝壽情形。（記者謝介裕攝）

2024/04/09 07:40

〔記者謝介裕／南投報導〕再過2天就是農曆3月3日（國曆4月11日）玄天上帝的聖誕，預料將再掀起另一波祝壽高潮，惟令外界較好奇的是，在此起彼落的進香團下，位於牌樓的石獅子嘴內怎出現那麼多紙錢？引發外界關注。文史工作人員說，這代表信眾敬重及慰問石獅子辛勞的一種禮數，一般的人切莫隨意取拿，以免犯了「輕舉妄動」大忌，致福氣、運勢受影響。

位於名間鄉松柏嶺地區的受天宮，供奉的主神，就是民間神話故事裡頭腳踏蛇與龜的玄天上帝，俗稱「帝爺公」，創建於清順治14年（西元1657年），迄今已有367年歷史，也奠定全國供奉玄天上帝總壇的崇高地位。

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隨著帝爺公萬壽聖誕之日在即，前來受天宮朝聖的宮、廟、壇、堂、祠與陣頭也愈來愈多，鞭炮聲、鑼鼓聲不絕於耳，其中，有的進香團在替帝爺公祝壽之餘，也會特別將一些紙錢擺放在獅嘴內，以感謝其駐守山門維護居家平安之意。

因此，在地文史工作者陳鴻輝表示，祭典上常見豬公嘴裡塞顆橘子或鳳梨，橘子代表大吉大利、鳳梨則有旺旺寓意，拜拜後大家可分食象徵迎來好運，但石獅非豬公，所以其嘴內的紙錢，不可隨意亂動。

常言道：「他人財物勿貪圖，不告而取謂之竊」，更何況，駐受在受天宮牌樓、山門的石獅子，也是具有靈性的神獸，待帝爺公聖誕過後，廟方自會集中焚化表敬意並減少對空氣品質的衝擊，若一般民眾隨意亂拿，恐不只有血光之災疑慮，甚至無形中連運勢、氣場也會受波及，不容等閒視之。

南投縣名間鄉受天宮牌樓前石獅子嘴內有許多紙錢，引發外界關注的目光。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉受天宮牌樓前石獅子嘴含許多紙錢，引發外界關注的目光。（記者謝介裕攝）

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