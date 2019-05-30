華山愛老人運動會 號召志工陪弱勢長輩

2019-05-30 13:15

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府1樓大廳今天早上突然變成了簡易運動場！原來是華山基金會替即將在6月20日舉辦的「愛老人運動會」造勢宣傳，邀請幼兒園小朋友跟該基金會所扶持服務的弱勢長輩們，跟副縣長陳見賢、立委林為洲北區主任陳金湟等一起熱鬧唱歌、跳舞、玩疊杯、以及比手畫腳，成功爭取到外界的關注。

華山基金會表示，他們服務的弱勢長輩們在全台有2萬3000人，在大新竹就有950名，他們幾乎都有失智、失能、或是失依的問題。

端午節就要來，除了吃粽子，他們選擇在端節後辦「新竹區愛老人運動會」，號召大家來當這場運動會的1日志工，協助行動不便的長輩們活動筋骨，也替自己減掉粽子帶來的多餘熱量，轉而暖化這個社會。

該基金會表示，這場運動會將在6月20日早上於新竹縣體育館舉行，志工服務的時間則是早上8點半到下午1點。

屆時現場的弱勢長輩們將被分成13區，台灣普利司通股份有限公司、竹北成功國中、新豐史坦納幼兒園、以及飛雁舞蹈團已經率先響應，將組隊負責其中4區的服務，所以還有9區的志工從缺。

當天無法到場出力的人，華山也很歡迎大家改用出錢「認助」的方式送暖長輩，讓這些老人家可以有完善的交通、設備、餐飲、以及保險，好出席這場運動會。或者捐助300元，給1份長輩們端午的關懷禮。

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