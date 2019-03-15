華山新豐站慶生 人瑞爺爺領軍體驗揮桿

2019-03-15 15:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉102歲的人瑞爺爺鄧永興，老當益壯，今天在華山基金會的邀請下，在新豐高爾夫球場領軍揮桿；長輩們第一次體驗打高爾夫球，見小白球滿天飛，覺得十分有趣。

華山基金會表示，新豐站建站至今滿12週年，服務逾194名長輩，以在地老化、社區互助的理念，免費提供三失（失能、失智、失依）老人到宅訪視、原床泡澡、陪同就醫、年節關懷等服務。在各界支持下，今天在新豐高爾夫球場歡慶12歲生日。

「阿公很有力吔！好棒！再來一桿！」由人瑞爺爺鄧永興領軍，在義工協助下率先揮桿，帶領老寶貝們體驗打高爾夫球，小白球滿天飛，眾人加油聲不斷。

史坦納幼兒園、小博士幼兒園帶來舞龍、擊鼓和舞蹈表演，可愛模樣逗得阿公、阿嬤笑呵呵。眾人齊唱生日快樂歌、切蛋糕，歡喜大團圓。

高壽獨居的鄧永興，除了有些耳背，身體狀況良好，生活可自理，華山基金會自106年展開服務，除提供到宅訪視、護理服務、年節關懷，也邀請他參加春秋季郊遊、老人運動會等，讓他百歲生活更加豐富。

華山基金會表示，目前全台已成立387個愛心天使站，盼各界支持愛心站穩定服務，每月1250元或每年1萬5000元守護一位長輩，也亟需義工到天使站協助，愛心專線（03）557-4178黃小姐。

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