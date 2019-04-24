響應華山愛老人 幼兒園師生手作助老袋表心意

2019-04-24 15:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕華山基金會發起「愛老人 動起來」，幫助三失長輩溫馨過節，鼓勵社會各界響應一日40、一月1250認助活動，省下零錢助孤老；新竹縣私立小博士幼兒園師生今天手作「愛心助老袋」，彩繪祝福小語送給長輩們，讓老寶貝感受兒孫滿堂的喜樂。

華山基金會表示，新豐鄉102歲的人瑞鄧爺爺，高壽獨居，華山自106年展開服務，提供到宅訪視、護理服務、年節關懷、郊遊踏青、老人運動會等，讓他的百歲生活更加豐富。鄧爺爺常和四名年長的鄰居，在家門旁的大樹下閒話家常，彼此照應。

小博士幼兒園18名幼兒擔任一日孫兒，今天來到鄧爺爺家旁的大樹下，為阿公、阿嬤表演舞蹈，貼心搥背按摩，獻上愛的抱抱，並手作大型彩繪「愛心助老袋」，表達滿滿的心意，老小同樂。

華山基金會新竹縣站長張育瑜表示，基金會發起2019常年服務暨第7屆「愛老人 動起來」，用愛串聯各方力量，讓全台弱勢老人在端午節前夕，感受愛與關懷，佳節不孤單。目前新竹地區服務近950名失能、失智、失依的長輩，邀請各界一同擔任守護天使，認助關懷禮（每份300元）或支持常年服務（每月1250元）。

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