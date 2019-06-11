爺奶自製「紙箱龍舟」競速 嘉縣特色全都錄

2019-06-11 21:08

［記者林宜樟／嘉義報導］華山基金會今天天在嘉義縣體育館舉辦「愛老人動起來」活動，讓老人家可以活動筋骨，展現活力，而阿公阿嬤們也展現創意，製作15艘有各鄉鎮市特色的紙箱龍舟，一同在活動中繞行展示，比創意也比速度，趣味十足。

華山基金會嘉義縣站長楊光鈺說，這次邀請基金會服務的15個鄉鎮市近200位阿公阿嬤來運動，事前志工們與長輩一起在社區製作紙箱龍舟，展現各地特色。

100歲的民雄鄉賴姓阿嬤頭戴當地特產的鳳梨裝飾，率領全部成員入場，朴子站的阿公阿嬤頭戴朴子配天宮媽祖特色帽飾，鹿草站的龍舟則是呈現麋鹿造型，溪口鄉的長輩戴著花生帽來展示溪口特產，老人家們努力展現自我，向眾人揮手，直說：「我們可不輸年輕人！」

今天有將近200位長輩一起同歡，富邦人壽豪美家族及海巡署第四岸巡隊等百名當志工協助長輩們進行活動，朴子市長吳品叡、縣議員黃嫈珺等到場為老人家加油打氣，長輩們個個拚勁十足，為代表的鄉鎮市爭取榮譽。

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