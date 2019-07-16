香港城市大學校長郭位：台灣應發展七彩式能源

2019-07-16 23:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕能源政策與未來國家發展息息相關，社會關注度也很高，香港城市大學校長、中研院及美國國家工程院院士郭位今表示，事實上核能雖然不是再生能源，但其潔淨程度也可算是一種綠能，核廢料雖然沒辦法徹底處理，但並未有人因核廢料死亡，呼籲政府發展七彩式能源政策，找出最適配比。

郭位受日月光文教基金會、中國土木水利工程學會、台灣營建研究院之邀，今以「360度分析台灣能源環保」為題，於台北科技大學進行2小時的專題演講與討論。日月光文教基金會董事長曾元一引言時說，現今能源是日常生活的一部份、生存的必備品。不同的國家社會，其可用資源、科技及經濟能力、環保要求等不盡相同，因此採用能源結構及確立未來之能源政策，宜量力而為，建議政府部門應審慎評估。

郭位在演講指出，目前台灣發電86%來自火力發電、核能發電占9.4%、太陽能占2.9%、水力占1%，風力占0.61%，而再生能源幾乎沒有，再生能源的角色相當弱。而根據聯合國長達30年的統計，全球每年約有500萬至600萬人因空污死亡，其中75%發生在東亞、南亞，其中台灣pm2.5排放量，更是全球平均值的2至3倍，導致台灣每年約有6千至1萬人死於空污，這個問題值得各界重視。

談到非核家園，郭位認為，台灣社會目前尚未達到非核家園的共識，因為擁核的人有相當的聲量，反核也有相當的聲量。不過依目前世界使用核能所產生核廢料，還沒有造成人類死亡的案例，不過台灣若要達成非核家園目標，以最樂觀估計，火力發電比率須達80%，非火力發電占20%，但若成長每年2%推估，6到10年內能源消耗將增加15%到20%，台灣再生能源則因受限於國情、地理環境等客觀條件，所以發電量是固定的，面對經濟成長，再生能源占比就會自動降低，若希望能源可靠、可持續性「去掉燃煤才是正道」。

郭位進一步提出，「七彩能源」的說法，這之中包括水、火 （煤、油、天然氣）、核、風、太陽、生質及其他 （如地熱、潮汐、沼氣等）等7種能源選項，在功效、安全可靠性、可持續性、環保、資源儲量、經濟承受性、經濟價值等方面各有利弊，不同的國家社會可供取用的資源不盡相同，，這需要政府及各界提出一套最有效的能源配置的可行方案，才是可長可久的方案。

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