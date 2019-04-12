支持重啟核四 妙天：核能像瓦斯便宜又好用

2019-04-12 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕國會政黨聯盟主席悟覺妙天黃明亮今天（12日）簽署支持「以核養綠」倡議者黃士修的「重啟核四公投」、「核能減煤公投案」連署委任書，他說，「核能便宜又好用，如果擔心安全問題，應該像瓦斯一樣，做好相關安全規範」，而不是以意識形態一昧阻擋。

黃士修今天拜會國會黨黨部，邀請黨主席悟覺妙天連署「重啟核四公投」與「核能減煤公投案」公投連署委任書；簽畢後，還向悟覺妙天表達誠摯感謝，期待未來能「一起改變國家，讓台灣民主變得更好」。

國會黨發臉書表示，悟覺妙天說，核能便宜又好用，若擔心安全問題，應該像瓦斯一樣，做好相關安全規範，而不是用意識形態來一味阻擋，「重啟核四以及核能減煤是很好的主張，也是改變台灣命運的一步，國會黨將全力來支持，接下來國會黨在全台各地的演講，以及招募黨員活動中，都會搭配推動連署。」

國會黨補充，核能減煤公投案要求立院制訂核能減煤專法，規定2030年以前，核能發電比例不得低於燃煤發電；但中選會在11日的聽證會上，認為主文內容不明確，恐讓民眾無法了解提案真意，要求發起人補正程序。

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