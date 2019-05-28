防止碳排提升 國際能源總署籲延長核電廠服役時間

2019-05-28 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕國際能源總署（International Energy Agency）今（28日）表示，核能是低汙染的再生能源，但因安全疑慮使發電比例下降，可能額外造成每年數十億噸的碳排產生，因此希望各國盡可能延長核能發電廠的服役時間。

國際能源總署說明，核能發電的能源來源穩定，且為低汙染的再生能源，但在世界各國的能源政策發展下，因安全疑慮及其他問題，使用核能的國家數與發電比例逐漸下降，可能額外造成每年數十億噸的碳排產生，因此呼籲全球延長核能發電廠的使用壽命。

綜合媒體報導，核能發電是目前第二大低碳排電力來源，供應全球10%的電力，僅次於水力發電，而在高度發展的先進國家中，核能發電量通常在再生能源中佔有最高比例，約佔所有發電類型的18%。但因天然氣價格便宜與安全因素，使各國政府認為核能電廠的運轉不符經濟效益，造成全球未來將有452個反應爐停止使用，會讓對抗全球暖化的挑戰更加艱鉅，也造成電價提升。

國際能源總署提到，美國已開始陸續關閉核電廠，德國也目標在2020年以前停止所有核能發電，若未來各國能源政策沒有改變，2025年先進國家的核能容量將減少25%，2040年將減至1/3，因此希望各國減少屆齡除役的核電廠，盡可能延長使用時間。

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