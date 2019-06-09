降低碳排放量 日推綠能也增核能

2019-06-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本內閣會議七日通過「二○一九年（令和元年）能源白皮書」，除持續藉由推動再生能源（綠能）降低碳排放量，也將增加核能發電在全國總發電量中的佔比。

根據該白皮書，日本至二○三○年時，希望達到二氧化碳等「溫室氣體」排放量比一三年減少廿六％的目標。綠能部分，透過綠能躉購制度（ＦＩＴ，即政府保證收購綠電）等方式，使綠電佔日本總發電量比率已從一二年的十％，擴大至一七年的十六％，希望到三○年時能達到廿二％至廿四％的水準。因此亦有必要降低綠電的成本。

由於與歐美國家相比，日本的電力來源更仰賴化石燃料，例如燃煤和燃氣的發電佔總發電量高達七十四％，因此，為達成前述減碳目標，將增加非化石燃料的發電，在安全第一下，使核電發電量從二○一七年的三％，在三○年時提高到廿％至廿二％。

二○一一年福島核災後，全國的核電廠因安全顧慮而陸續停機，非化石燃料發電佔日本總發電量比率就從福島核災前的三十七％降至十二％。之後才在引進綠能與重啟核電廠下，於一七年增至十九％，並希望於三○年達到四十四％的目標。火力發電量則希望隨著綠能及核能等非化石燃料發電量的增加，於三○年降至佔總發電量五十六％的水準，其中燃煤廿六％、燃氣廿七％。

福島核災後，全日本五十四座核反應爐中，近半數被勒令除役，停機後重啟的僅九座，造成日本消耗核燃料鈽的速度驟降；截至去年一月，其擁有的鈽庫存竟高達四十七公噸，足以製造約六千枚原子彈，恐會影響日本在國際社會呼籲禁止核擴散的說服力。日本「笹川和平基金會」上週建議，日本的鈽庫存應大幅減到僅二％至三％。

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