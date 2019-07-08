CP值超高！大溪特色料理1桌10菜只要2000元

2019-07-08 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區公所推展大溪在地農特產品，配合「大溪大禧」系列活動，訂於20、21日中午12點在新蘿莎會館（慈康路）舉辦「大溪區農特產特色料理美食饗宴活動」，由合作廠商設計出10道能夠凸顯大溪在地風味的特色料理，以「桌」為單位開放民眾認桌品嚐，兩天各70桌，每桌2000元，11日上午9點開始受理網路報名預約，因桌數有限，想認桌民眾訂桌手腳要搶快。

大溪區長陳嘉聰表示，這10道菜餚以在地特色農產品入菜，有在地良質米、豆干、漁產、畜產、設施蔬菜、韭菜、綠竹筍、桂竹筍等，另備冷飲提供無限暢飲。往年開放網路報名都被秒殺，加上今年活動場地風景美、氣氛佳，菜色物超所值，有興趣民眾要把握機會，報名網址：http://food.twnpo.com。

陳嘉聰說，配合大溪大禧活動，區公所推出一系列農產品推廣活動，除了美食饗宴，20、21日兩天於大溪中正公園舉辦農特產品展售活動，結合月眉、康莊及台七桃花源3個休區協會舉辦農事體驗DIY活動，藉由食農教育活動創造令人難忘的農村回憶，現場同時有在地小農市集，展售大溪優質的農特產品，讓到大溪的遊客有不一樣的慢活農村體驗。

今年10道菜色包括和風綠筍蔬果盤、掛爐茶燻雞、極品佛跳牆、韭菜櫻花蝦油飯、白灼老酒鮮蝦、日式韭菜涼麵+韭菜海鮮捲、金沙綠竹筍、大溪豆干焢肉、泰式椒麻魚、芋香魚頭鍋。

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