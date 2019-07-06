不爭了！侯友宜、林右昌共煮漁夫鍋 行銷小卷等漁產

2019-07-06 14:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕新北市長侯友宜、基隆市長林右昌今天下午5點將一同到正濱漁港彩色屋拍照、挑戰頭足類小學堂，共煮新北及基隆特色漁夫鍋，再試吃PK誰煮的比較好吃，侯友宜說，不論是新北或基隆的小卷，兩市都願意合作共同保育，相信兩地漁民也是樂見其成。

小卷在夏天進入產季，主要於台灣北部海域由燈火漁船及海釣漁船捕獲，川燙、清蒸、油炸、熱炒等料理方式，都能展現當季小卷的鮮甜海味。

為行銷小卷等新鮮漁產，新北、基隆兩市都在夏天推出系列活動，新北市部分，即日起至7月28日止，每週六日下午2點到6點30分，在深澳漁港深情海岸餐廳旁廣場推出夏日親子遊活動，有30米超長氣墊海水溜滑梯、可愛海盜船，7月13日起同時段還有各式各樣海洋知識闖關活動，認識如何分辨小卷等海洋生物，闖關成功還有獎品。

瑞芳區漁會為了推廣東北角自豪海味，即將推出限量中秋海鮮禮盒，預計8月1日起開放預購，中秋節前寄送到府，即日起上新北市漁業處臉書官方粉絲團「新北漁樂快爆」參加活動，有機會抽中中秋海鮮禮盒。

基隆市部分，即日起至9月22日舉行「美食實境解謎」活動，民眾到40間店家消費即可參加抽獎；「跨界美食交流」活動邀請主廚及美食專家進行4場講座，還能到台南展開產地到餐桌的交流；「嚴選漁夫鍋競賽」活動從7月23日起至8月30日報名，民眾參加票選有機會抽中iPad；中秋節連假的9月14日還將首次在正濱漁港彩色屋舉辦BBQ啤酒趴。部分活動必須報名費，詳情可到「基隆特色美食節」官網查詢。

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