萬里蟹、小卷多產自基隆？朱立倫：最重要是怎麼創造品牌

2019-06-18 12:31

〔記者林欣漢／新北報導〕前新北市長朱立倫今天到深澳一日遊，媒體問他對近日新北市、基隆市的萬里蟹及小卷之爭的看法，朱立倫說，兩市都捕獲很多萬里蟹、深澳小卷，我們都予以肯定，最重要是怎麼創造品牌，「如果基隆覺得不滿意的話，可以加油創造基隆的品牌。」

新北市長侯友宜6日前往瑞芳深澳漁港參加活動，侯友宜稱全台小卷一半以上的產量都來自深澳漁港，這番話讓基隆市長林右昌不太服氣，林右昌17日反擊說，基隆市推鎖管季已15年，15年的累積是不容忽視的，如果要說起來，金山萬里的萬里蟹，大部分還是基隆這邊產的。

朱立倫今天被媒體問到此議題時說：「不管是萬里蟹、深澳小卷都是很棒的品牌，我相信基隆的漁友也捕獲很多萬里蟹、深澳小卷，我們都予以肯定，最重要是怎麼創造品牌，從萬里蟹到我在桃園打造的拉拉山水蜜桃，都是一個品牌形象的建立，如果基隆覺得不滿意的話，可以加油創造基隆的品牌。」

朱立倫今天到八斗子車站體驗騎乘RailBike深澳鐵道自行車，並到深澳漁港海天步道觀景平台拍照，中午在深情海岸餐廳用餐，下午還會搭船出海，遠眺象鼻岩等海景風光。

朱立倫還說，鐵道自行車是美麗的大自然加上創意，成為新的觀光景點，台灣有太多太多好的觀光景點值得我們來推動創意，他擔任新北市長時，國內加國際觀光客是每年2700萬人次，現在已成長到4700萬人次，就是靠著不斷的創意，台灣國際觀光客未來要突破2000萬人次，事在人為，朱立倫一定做得到。

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