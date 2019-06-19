萬里蟹、小卷之爭 林右昌捧漁夫鍋：基隆鎖管季邀侯友宜來

2019-06-19 11:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市、新北市的萬里蟹、小卷之爭持續延燒，昨天前新北市長朱立倫指如果基隆覺得不滿意，可以加油創造基隆的品牌，對此，基隆市長林右昌今天回應，漁夫鍋就是基隆的品牌及特色，到萬里可能只是吃到螃蟹而已，到基隆又可以吃到小卷、螃蟹及蝦子，選一選還是基隆CP值比較高，他昨天已經邀請新北市長侯友宜來基隆參加鎖管季，「來體會我們已經舉辦15年的鎖管季，內容的博大精深。」

新北市長侯友宜6日前往瑞芳深澳漁港參加活動，侯友宜稱全台小卷一半以上的產量都來自深澳漁港，林右昌17日反擊說，基隆市推鎖管季已15年，15年的累積是不容忽視的，如果要說起來，金山萬里的萬里蟹，大部分還是基隆這邊產的。

前新北市長朱立倫18日受訪時說，不管是萬里蟹、深澳小卷都是很棒的品牌，他相信基隆的漁友也捕獲很多萬里蟹、深澳小卷，都予以肯定，最重要是怎麼創造品牌，從萬里蟹到他在桃園打造的拉拉山水蜜桃，都是一個品牌形象的建立，如果基隆覺得不滿意的話，可以加油創造基隆的品牌。

基隆市政府今天舉辦基隆特色美食節記者會，現場展示鯖魚、大明蝦、胭脂蝦、石花凍等多樣海鮮特色食材，介紹到漁夫鍋時，林右昌突然提到，漁夫鍋就是基隆的品牌及特色，到萬里可能只是吃到螃蟹而已，到基隆又可以吃到小卷、螃蟹及蝦子，選一選還是基隆CP值比較高。

林右昌說，昨天有請辦公室邀請侯友宜來基隆參加鎖管季，來體會我們已經舉辦15年的鎖管季，內容的博大精深，使用美味的海鮮食材，基隆與新北一起來合作推廣海鮮、海洋文化，台灣人一同來享用珍貴的海洋寶藏，大家一起來打拚。

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