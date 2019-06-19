小卷、萬里蟹之爭 侯友宜邀林右昌：行銷並肩作戰

2019-06-19 12:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜6月初前往深澳漁港體驗夜釣鎖管（俗名小卷），稱新北市的小卷產量佔全國4成多，事後遭基隆市長林右昌反駁，並加碼反控新北市自豪的萬里蟹多數產自基隆。侯友宜今天重申，小卷沒有分新北市或基隆產地，未來會和基隆共同行銷。

侯友宜今天在市政會議指出，希望未來基隆、宜蘭、台北、桃園共同合作，行銷農特產品及推廣觀光旅遊，「別人好，我們就會好，別人不好，我們一定不好。」

侯友宜說，小卷在海裡沒有分新北市或基隆，難道小卷有標誌，說它來自新北或基隆？都是產自西北漁場，在台灣海峽的海域。他強調，不喜歡別人用他的名字，把小卷稱作「友宜卷」，那是很無聊的事情，小卷就是要用傳統「local」的名稱，記載歷史文化，叫小卷不是很親切嗎？

侯友宜表示，萬里蟹只不過是個品牌，包括三點蟹、花蟹、石蟳， 都產自西北漁場，漁場位於基隆與新北的外海，品牌就叫萬里蟹，基隆賣的也是一樣，未來農特產品新北可以和基隆共同行銷。

侯友宜說，有時候他依照各局處提供的資料，容易照本宣科，但林右昌講得沒錯，基隆的小卷賣得很好，新北市幫基隆行銷是應該、合理的，他希望基隆多推廣萬里蟹，幫漁民找一條出路，哪天有機會小卷推出品牌，也要和基隆一起分享，大家不分你我、並肩作戰。

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