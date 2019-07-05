空服員罷工第16天 長榮勞資今晚6點半再碰頭

2019-07-05 17:03

〔記者李雅雯／台北報導〕長榮航空服員罷工第16天，勞資雙方代表和律師預計今（5日）晚6點半將再碰頭，該會議定調為「私下交換意見」，會議地點不對外公開。勞動部官員表示，今晚勞資雙方將再就團體協約架構內容和其他等共識文字內容討論，是否會敲下第三次正式協商時間，將有待勞資雙方碰面討論。

勞動部官員表示，第三次正式協商前的勞資雙方碰面會是好的方向，將就可能的團體協約架構內容和其他內容做溝通、討論，前後來回進行文字上的修正，會議屬雙方私下會談，會議地點不對外公開。

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