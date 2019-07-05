大風掀棚工會拒發三寶 長榮空姐不滿

2019-07-05 15:11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮空服員罷工進入第16天，今天上午9點多起，南崁罷工棚陸續吹起多陣強風，甚至把桃園市空服員執業工會設置的小帳棚吹翻，工會也因此在臉書發文表示，考量安全與隱私，今天申請三寶（員工證、台胞證及護照）暫時取消，引起想申請取回三寶的會員不滿；對此，桃空職工會員代表江鳳敏表示，今天南崁的風很大，有棚子還破掉，所以是為了大家的安全，不是刻意、惡意的不讓大家填申請書。

江鳳敏說，今天上午大家也有看到，南崁的風很大，現在也還在持續，然後後面的棚子今天上午倒掉了，包括後面2個棚子還破掉，所以為了大家的安全，先採取登記電話號碼，再一一通知，並不是刻意、惡意的不讓大家填申請書。

至於今天申請三寶時間開放到什麼時候，江鳳敏說，今天是到下午1點半，今天的都已經登記，明天都會幫她們處理好；至於今天有多少份登記，江鳳敏回應不清楚。

針對稍早工會理事廖以勤透露，白天有10餘位會員已經辦好三寶領回手續，今天不會再領三寶，江鳳敏則是回應，數量還沒有統計，「但是今天不多啦！」

面對媒體詢問至今領回的三寶有多少份，江鳳敏說，前幾天有說過是113份，媒體追問是否有再增加？她回應，有增加幾份，「每天大概就是有10幾份這樣子」；明天是否恢復申請三寶，她頻頻點頭說：「對對對對，只要棚子沒垮」，紅色的醫護站棚子，是專門給大家申請。

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