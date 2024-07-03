台1線三疊溪橋北側槽化線區難過彎 民怨違規陷阱

台一線三疊溪橋北側槽化線區角度難過彎引發民怨，批評是害人違規的錢坑區。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/03 10:15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台1省道嘉義縣大林段北上過三疊溪橋右轉中正路口，新劃設大範圍的槽化線區，由於右轉幾呈垂直角度，用路人認為過彎不易，一不小心就壓線恐受罰，抨擊是違規陷阱；縣府建設處長郭良江回應說，近期將會同公路局會勘，並邀請地方鄉親說明。

郭良江表示，該路口因右轉車常於路段中提早行駛於路肩，造成車速過快，易衍生右轉車與直行機車之事故，故公路局雲嘉南區養護工程分局水上工務段於路肩繪設槽化線，引導轉彎車輛行駛路線，並達到減速之目的，縣府將再與水上工務段邀集地方單位現場會勘說明。

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黃姓民眾指出，最近台1省道三疊溪橋北側劃設了一大區的槽化線，出現要右轉往大林中正路轉彎角度不佳的狀況，連機車都不好過彎了，何況是汽車、卡車、大客車與連結車，在現場觀察了10分鐘，發現有5成以上的汽、機都違規壓線了，莫非是政府設下的搶錢錢坑。

黃姓民眾進一步說，根據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第171條規定，在馬路上劃槽化線的用意，在於引導車輛駕駛人循指示之路線行駛，並禁止跨越、違停；罰則部份，若違規跨越、或行駛在槽化線上者，得依「道路交通管理處罰條例」第60條2項3款「不遵守道路交通標線指示」處以新台幣900元以上、1800元以下罰款。

黃姓民眾強調，台1線三疊溪橋北側槽化線會有半數以上用路人壓線，意謂著劃設不當，應該儘速改善，否則民眾被罰恐怨聲載道，抨擊根本就是違規陷阱來搶錢的。

台一線三疊溪橋北側槽化線區角度難過彎引發民怨，批評是害人違規的錢坑區。（記者蔡宗勳攝）

台1線三疊溪橋北側槽化線區角度難以過彎，很容易就違規。（記者蔡宗勳攝）

台1線三疊溪橋北側槽化線區角度難以過彎，很容易就違規。（記者蔡宗勳攝）

台1線三疊溪橋北側槽化線區角度難以過彎，很容易就違規。（記者蔡宗勳攝）

台1線三疊溪橋北側槽化線區角度難以過彎，很容易就違規。（記者蔡宗勳攝）

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