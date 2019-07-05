長榮手下留情！若採最低派遣運能可達9成 工會壓力會更大

2019-07-05 15:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工遲遲無法落幕，不過長榮航空運能正持續回升當中，7月1日起航班執行率均可達60%以上，8日、12日、15至17日、19日均可達70%。熟悉航空界人士透露，長榮航空為顧及罷工期間各有飛航班，仍不願用最低派遣人數，是採平日相同人數，甚至部分航班還有增人，若長榮航空願意用採最低派遣組員人數，運能可更快恢復至80%、甚至90%，讓工會罷工行動壓力更大。

長榮航空各機型，根據法規最低派遣空服組員人數要求，空中巴士A321型機需派5名、空巴A330型機須派8名、波音777型機須派10名、波音787型機須派8名。

該航空界人士表示，這次罷工之前已經有中華航空的空服員、機師兩次罷工先例，長榮航空早就預先做好準備，像是華航機隊、航班數量都較長榮還多；華航有91架、長榮80架，去年華航飛6萬1571架次、長榮飛5萬6787架次，今年7月表定班表華航每日飛航87班、長榮84班，但空服員人數長榮航空約4300人較華航3800人多出許多。

該航空界人士表示，因為已有兩次罷工先例，長榮航空的思維就是寧可多招募一些空服員，有任何風吹草動至少人多就較有空間能夠調派。

以這次罷工情況來看，即便是罷工前期，長榮航空未宣布取消的航班，的確就沒有再臨時取消，因為他們都有準備預備人力，像是前1天詢問隔日執勤空服員是否會正常上班時，即便12個人都說會，長榮避免出現答應上班空服員，報到時間到了人卻沒有出現情況，都會預留人力，即便有空服員真的突然沒來上班，還是有人可調派，確保航班能順利飛行。這種做法也是之前遭工會質疑，長榮有空服員卻不派飛，是否有意擴大罷工影響的原因之一。

長榮航空表示，罷工期間確實不是用最低派遣人數，公司是在人力盤點之後，採可提供最大運能的方式規劃航班，公司還是希望空服員能夠盡快回家，讓公司恢復正常營運，同時也呼籲工會尊重空服員的自由意志，盡快歸還三寶。

長榮航空另外也說，罷工期間不願用法規最低派遣人數去執飛各航班，主要就是為了顧及罷工期間仍願意上班的空服員組員，因為採用最低派遣人員，空服員在機上服務起來會比較辛苦。

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