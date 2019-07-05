桃空職工苦行至西門町 喊話不秋後算帳就會乖乖回家

2019-07-05 16:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會今日上午5點多從桃園市南崁罷工棚，一路走到西門町並繼續前往總統府，桃空職工副秘書長周聖凱表示，今天有超過60名空服員一路走來，現在已經是最累的時刻，就像罷工已經16天，公司卻還未答應不秋後算帳，讓罷工能夠盡速落幕。

桃空職工理事林昱嘉表示，長榮航空透過寫著回家吧的氣球，每天不斷傳訊息要空服員趕快回家，卻不答應回去後，不會打壓、不會不利對待罷工空服員，不顧大家的擔憂；大家希望能抬頭挺胸走路回家，呼籲長榮讓不秋後算帳趕快有共識，大家就會乖乖回家、好好回家、安心回家。

周聖凱表示，罷工行動理應在6月29日就要落幕結束，沒想到最後卡在公司不願意答應不秋後算帳，這個就代表公司未來可能會對這參與罷工的2300名空服員進行打壓，代表台灣勞工勞動人權沒被充分落實；今天接下來會走到總統府，希望讓蔡政府、全台灣人民看到，現在已不單單是長榮勞資之間戰爭，更是為了守護好台灣勞動人權。

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