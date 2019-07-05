石頭戴宰相帽 迷你土地公廟事蹟讓居民津津樂道

2019-07-05 08:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中烏日有個小小五光土地公廟，歷史超過百年，廟內的土地公沒有神像，是一尊石頭，頭上還戴上宰相帽，土地公雖小，但超靈驗，中興抽水站興建時包商未拜，在進行蓋橋的工程時，橋下支柱一再倒塌，包商經人指導拜拜後，工程順利完工，另有外地婦女因中六合彩，還送金爐還願。

現在土地公廟都蓋得愈來愈大，但在台中市烏日有一個不過100多公分高的五光土地公廟，設置在五光路住戶後方，香火鼎盛。

五光土地公廟歷史有百年，連地方耆老都不記得有多久，80多歲林阿伯便表示，五光土地公是以前設在當地的台糖所拜，為一尊石頭，高約8吋，但被台糖視為土地公。

在台糖遷移後，石頭土地公被置放在角落，林阿伯的爸爸認為既是土地公神，不應被棄置，因此為土地公建了一尊小小的廟，大約100多公分高，將石頭土地公神原樣請入廟內，並不像其他福德祠會另刻神像。

而且林阿公還到佛具店，替土地公量身訂做一個宰相帽，林阿伯說，他爸爸說這尊土地公地位很高，所以才會為土地公戴上宰相帽。

廟內還放置一個插香的香爐，因為廟小，因此要拜石頭土地公神必須蹲下來或者是跪下來。

林阿伯說，雖然五光土地公是在地土地公，但有直通霧峰峰安宮元始天尊的能力，可能早期該地有很多「好兄弟」，要佔有土地公的廟，石頭土地公便向元始天尊反映，元始天尊就透過起乩童到現場把好兄弟趕走。

台灣過去有一陣子六合彩相當盛行，很多婦人得知五光土地公廟很靈，就跑來拜拜，林阿伯說，不知道是不是簽中很多錢，就有婦人贈送一座金爐給土地公，而金爐還比土地公廟高。

最為當地人津津樂道，便是幾年前，包商在中興抽水站建一條橋，包商進行橋下支柱的工程，但橋柱一再因故倒塌，包商請教當地人，才知道在地有一個五光土地公，包商趕緊拜拜後，奇特的是，支柱不再倒塌，工程順利進行。

五光土地公廟是一座超迷你的土地公廟，但附近企業及住戶相當虔誠，求平安賺大錢。

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