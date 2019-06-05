宜蘭市舊城門共4尊土地公像 剩2尊待尋

2019-06-05 14:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市在清治時期，舊城興建東、西、南及北門時，都有設置土地公廟，但隨著時光推移，當時的土地公像陸續不知所蹤，在宜蘭文史工作者楊晉平的查訪與考證下，已在市內的南興廟及新民堂找回南門及東門的土地公像，北門、西門的土地公則待尋；宜蘭市長江聰淵今呼籲民眾踴躍提供線索，讓土地公神像盡早團圓。

根據紀載，宜蘭市新民堂建於1891年，為宜蘭市最早的鸞堂，主祀「李恩主」（李鐵拐），在清治時期，主要工作包含傳播勸善詩文及推動戒除鴉片等；到了日治時期，新民堂被日人拿來當作公庫，1899年，更被日人改建為「台灣銀行宜蘭出張」（台灣銀行宜蘭分行前身）。

光復後，到了1965年，台灣銀行宜蘭分行遷移，在地方耆老李朝成等人的募款下，重建新民堂；根據楊晉平的調查，清治時期，宜蘭舊城的東、西、南及北門都有祭祀土地公，建立土地公廟，用來祈求地方保平安，但隨著時代的遷移，土地公廟消失，土地公神像也陸續不知所蹤。

楊晉平今與江聰淵到新民堂看東門土地公像，楊晉平說，約10年前他到宜蘭市的廟宇考察，發現南興廟及新民堂內，都有土地公像，在他翻閱文獻資料考證後，確認為清治時期南門及東門的土地公像，這讓他相當驚訝，這些神像已經有200年歷史，是很重要的文化資產，至於西門與北門的土地公神像，至今仍然找不到。

江聰淵指出，新民堂是全國重要的鸞堂，雖然不是主祀土地公，卻將雍有兩百多年歷史的土地公神像，並當作重要資產，保存的非常完整，真是難能可貴。

江聰淵指出，昔日熱鬧的廟會慶典活動，是許多人美好的共同的記憶，公所希望讓更多人知道，宜蘭市存在許多珍貴的文化資產，也呼籲民眾，如果有其餘兩尊土地公神像的線索，立刻向公所通報，找回舊城重要資產，盡早讓4尊土地公神像團圓，並且被妥善的保存。

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