高雄多棟大樓地下室慘淹！國軍漏夜協助抽水

三民區德山街一處大樓地下室淹水。（台電提供）

2024/07/26 08:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕凱米颱風帶來豪大雨，高雄市三民區多棟大樓的地下室淹水，汽機車成了泡水車，副市長林欽榮漏夜帶領國軍進行抽水作業，盼早日讓民眾恢復正常生活。

三民區正興里里長沈秀玲表示，里內某棟大樓因內部因素，導致洪水淹沒地下室停車場共3層，因周遭共6棟大樓及透天/公寓的電力，均與此大樓迴路分流共享用電，造成住戶還無法復電。

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沈秀玲也感謝林欽榮及三民區長宋貴龍，漏夜帶領國軍持大型抽水機具，協助抽水作業，以利台電能將淹沒在洪水中的配電箱修復，「辛苦第一線的國軍們！」

台電昨天傍晚則指出，三民區德山街一處大樓地下室淹水，現場動用1台吸泥車、5台抽水機持續抽水中，但地下室屬於5棟大樓連通，占地約2000平方公尺，以地下1樓3米高計算，初估淹水量約6000立方公尺，以一個浴缸200公升計，大約等於3萬個浴缸的水量待抽出。

此外，三民區本和里也是重災區，市議員張博洋表示，今天凌晨由林欽榮帶隊，與國軍弟兄在大福街一帶搶抽當中，水抽了才能復電，請本和里鄉親再等等。

高雄市長陳其邁指出，高市府也向中央調度12噸的抽水機8座，4噸小型抽水機10部，如公寓大樓或地下室有需要，會請區公所全力處理。

國軍弟兄漏夜協助抽水。（張博洋提供）

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