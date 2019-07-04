美國掀「瓶蓋挑戰」旋風 傑森史塔森挑戰超過千萬人觀看

2019-07-04 10:13

〔影音新聞／綜合報導〕還記得過去風行全球的冰桶挑戰嗎？最近美國社群媒體上出現了新挑戰#BottleCapChallenge「瓶蓋挑戰」，挑戰者得用腳往瓶子上栓緊的瓶蓋踢去，把瓶蓋踢開，一開始這個挑戰只在網友間流傳，沒想到這股浪潮也延燒到美國名人圈。

最早挑戰成功的名人是機能品牌設計師Errolson Hugh，他指名UFC羽量級冠軍Max Holloway接下挑戰，Max Holloway也緊接著指定更多名人加入，歌手約翰梅爾、前UFC選手康納麥格雷戈、DJ迪波洛等人都相繼發佈挑戰成功影片，傑森史塔森的挑戰影片在IG上甚至超過1千5百萬人觀看。

雖然眾多名人接連挑戰成功，但曾演出《格雷的五十道黑影》的喜劇演員馬龍韋恩斯則是反向操作，把自己踢酒瓶失敗的影片PO上網，酒直接灑出來，讓他大叫再也不這麼做了。

▼傑森史塔森

▼馬龍韋恩斯

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