在座的貓咪都是妹控！ 新妹妹加入家庭貓哥哥輪班陪睡
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日本一名網友在生了女兒之後，家裡的三隻貓手足愛爆發自動排班照顧小孩。（圖片由推特帳號kuroro_rin授權提供使用）

日本一名網友在生了女兒之後，家裡的三隻貓手足愛爆發自動排班照顧小孩。（圖片由推特帳號kuroro_rin授權提供使用）

2019-06-27 16:26

〔影音新聞／綜合報導〕懷孕生小孩之後，就必須要把心愛的毛小孩送走，避免影響到小孩嗎？事實上只要做好健康檢查並且做好環境清潔，不僅不會影響到小孩，還能讓小孩從小提高對過敏原的耐受力，長大之後變得更健康。除此之外，這些已經在家裡的毛小孩，還能擔任臨時保母幫忙顧小孩呢！日本一名網友家裡養了三隻公貓，當她生產完將女兒帶回家之後，三隻貓都對這個新成員表現出了高度興趣，之後還自願當起了專業陪睡員。

這名網友表示，當女兒哭的時候貓會待在女兒的旁邊，而女兒彷彿感覺到貓哥哥的陪伴也會停止哭泣。最近她更發現三隻貓咪之間似乎發展出一種默契，在牠們之間排了一個陪睡的班表，每次只會有一隻貓待在她的女兒旁邊。

這幾張照片立刻就引發其他網友的轉發，紛紛大喊好可愛。飼主也表示牠們自動自發地來幫忙照顧小孩，真的是幫了她這個新手媽媽大忙。看完了這樣溫馨的場景，誰說生小孩一定要把毛孩送走呢？

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