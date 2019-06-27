在座的貓咪都是妹控！ 新妹妹加入家庭貓哥哥輪班陪睡

2019-06-27 16:26

〔影音新聞／綜合報導〕懷孕生小孩之後，就必須要把心愛的毛小孩送走，避免影響到小孩嗎？事實上只要做好健康檢查並且做好環境清潔，不僅不會影響到小孩，還能讓小孩從小提高對過敏原的耐受力，長大之後變得更健康。除此之外，這些已經在家裡的毛小孩，還能擔任臨時保母幫忙顧小孩呢！日本一名網友家裡養了三隻公貓，當她生產完將女兒帶回家之後，三隻貓都對這個新成員表現出了高度興趣，之後還自願當起了專業陪睡員。

予定日より1ヶ月早かったのですが2月半ばに出産致しました

出産は命がけ〜とは聞きますがほんとに命がけになるとは思いもしなくて、出産に対して甘い考えを持っていた事を反省しました

昨日退院の子を迎えに行ってきました！

クロリンくる家は一層賑やかになりますがどうぞよろしくお願い致します pic.twitter.com/gszIsnszNE — クロロとリンとくるり （@kuroro_rin） 2019年3月4日

夜になると目が爛々と輝いてエンジン全開で夜通し母を寝かせない娘っこ

3ニャンは赤ちゃんのけたたましい泣き声に動じなくなってきていて、すごいなって思います????（私は動じる） pic.twitter.com/ebSIGlXAFF — クロロとリンとくるり （@kuroro_rin） 2019年3月19日

這名網友表示，當女兒哭的時候貓會待在女兒的旁邊，而女兒彷彿感覺到貓哥哥的陪伴也會停止哭泣。最近她更發現三隻貓咪之間似乎發展出一種默契，在牠們之間排了一個陪睡的班表，每次只會有一隻貓待在她的女兒旁邊。

どんなルールがあるのかよく分からないけど子守は担当制で1匹が受け持つらしい pic.twitter.com/81MJYWaqgk — クロロとリンとくるり （@kuroro_rin） 2019年6月12日

這幾張照片立刻就引發其他網友的轉發，紛紛大喊好可愛。飼主也表示牠們自動自發地來幫忙照顧小孩，真的是幫了她這個新手媽媽大忙。看完了這樣溫馨的場景，誰說生小孩一定要把毛孩送走呢？

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