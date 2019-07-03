女騎士遭流浪犬追車自摔陷昏迷 動保處籲勿濫用愛心

2019-07-03 21:45

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市一名張姓女子1日騎車行經永和區堤外便道時，疑似被衝出的犬隻嚇到，自摔後撞上路邊水泥塊，送醫搶救目前昏迷指數三。對此，新北市動物保護防疫處長陳淵泉便呼籲愛心人士（愛媽）不要濫用愛心，依《動物保護法》第3條規定實際管領動物之人即為飼主，如疏縱犬隻將違反第20條規定，處3000至1萬5千元罰鍰，若犬隻具攻擊性，則處3萬至15萬元罰鍰，並負起民事、刑事責任。

面對新北市流浪動物氾濫造成環境衛生及安全問題，陳淵泉指出，流浪動物聚集主要是因不少愛心人士會定期餵養，但出意外後往往因此神隱，難以追究責任，相關單位將調閱鄰近監視器及證人搜尋負責人。

陳淵泉也說，這些定期餵養流浪犬貓的愛心人士被稱為「管理人」，動保處每年都會舉辦教育講習，呼籲其選擇遠離社區的地方餵養，避免造成環境髒亂、安全等問題，若隨意餵養造成環境問題也可依照《廢棄物清理法》裁罰1500至6000元。

陳淵泉表示，近年不少愛犬人士提倡「零安樂」，新北市也提出「精準收容」計畫，呼籲民眾不要濫用愛心，發現流浪犬有追車、追人等危險行為應通報動保處人員捕抓後，進行社會化訓練，再提供給善心人士認養。而對於較溫馴、親人的犬隻則會進行絕育手術再開放民眾認養，截至去年底，新北市流浪犬數量已從2014年底的2萬隻降至1萬2千隻。

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