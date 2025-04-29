拱天宮「放頭旗」 白沙屯媽祖進香揭序幕。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

2025/04/29 00:25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆徒步南下雲林北港朝天宮進香，將於5月1日深夜11點25分登轎後旋即出發，於5月3日抵達北港，廟方循往例於進香前3天、28日深夜11點50分舉行「放頭旗」儀式，宣告今年徒步進香正式揭開序幕。

白沙屯媽祖婆徒步南下北港朝天宮進香來回約400公里，為全國重要民俗，更是不少信眾矚目的宗教盛事，近年來報名人數屢創新高。拱天宮主委洪文華於28日晚間6點、進香報名時間截止後說，今年報名隨白沙屯媽祖婆參加進香的信眾共計32萬9118人，較去年17萬9971人增長了8成，增加人數驚人。

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拱天宮管理委員會與值年爐主，28日晚間帶領信眾人手一炷香虔誠祝禱，請出頭旗後，交由進香掌頭旗的頭旗團成員，懸掛在拱天宮門口的龍柱上，供信眾參拜，宣告媽祖進香活動正式展開。

四方形的頭旗高200多公分，旗面繡有雙龍及白沙屯拱天宮天上聖母等字樣，造型以古代方天畫戟的兵器為象徵，是白沙屯媽祖進香的先鋒旗，作為進香沿途驅煞避邪的功能。

依百年來習俗，拱天宮廟方會在進香前3天舉行放頭旗儀式，信眾於放頭旗後則開始3天的沐浴齋戒。不少信徒也會「開旗犒軍」，準備豐盛供品與進香旗，到拱天宮祭祀、犒賞準備南巡的兵馬，祈求進香全程平安順利。

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